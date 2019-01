Terzo pareggio consecutivo per l'Albalonga, Paolucci salva i suoi.

Ancora un pareggio per l’Albalonga, il terzo nelle ultime tre, che dopo esser andata in svantaggio nel primo tempo contro lo SFF Atletico grazie al gol di Nanni, riesce a trovare il gol del pareggio nella rispresa grazie a Paolacci. . Buona gara dei padroni di casa che si rendono pericolosi dopo sette minuti con il calcio di punizione di Tortolano da limite. Proprio da calcio piazzato, poco dopo il quarto d’ora, arriva il gol del vantaggio Atletico. Il secondo tempo non inizia al meglio per lo SFF Atletico che a causa di un blackout iniziale subisce la rete del pareggio dell’Albalonga con Paolacci. Albalonga che prende campo e crea difficoltà allo SFF Atletico che non riesce più a creare occasioni pericolose, chiuso dalla squadra ospite.

Ultimo aggiornamento: 17:02

