Fasce senza tregua. Altro giro, altra coppia di terzini all’orizzonte. E stavolta il rendimento c’entra poco. Perché al netto della rimessa laterale non irreprensibile a Bergamo che ha dato il via al 2-1 dell’Atalanta, probabilmente Bruno Peres avrebbe meritato la conferma con il Gent. Il problema è che non figura nella lista dell’Europa League. Al momento dei tre cambi permessi a inizio del mese, Fonseca ha deciso di confermare Diawara (nei prossimi giorni nuovo controllo), inserire Cetin, Perez e Villar, lasciando fuori il brasiliano (insieme con Jesus e Zaniolo). Giovedì, quindi, nuova chance per Santon al quale dovrebbe far compagnia sull’altra fascia Kolarov, fuori contro l’Atalanta e pronto a riprendersi una maglia da titolare. Una coppia di terzini collaudata visto che nelle 7 volte in cui Santon è partito dal primo minuto in stagione, 4 volte lo ha fatto con l’ex City.L’ennesima fotografia, però, di come la Roma del futuro (di ieri l’interesse per Klostermann del Lipsia) dovrà ripartire proprio dalle fasce. Ad inizio anno i titolari erano Florenzi e Kolarov. Poi, nemmeno il momento d’ipotizzare Zappacosta al posto dell’ex capitano, che il laterale di Sora si è rotto il crociato. Avanti quindi con Spinazzola a destra e il serbo a sinistra, per poi veder risalire a dicembre le quotazioni di Florenzi con Santon pronto ad alternarsi. A gennaio Spinazzola è messo sul mercato e ceduto all’Inter, prima del clamoroso dietrofront del club nerazzurro. Chiusa la sessione, si riparte con Santon-Spinazzola al derby e Fonseca sembra aver finalmente trovato la coppia. Mera illusione. Basta il flop di Reggio Emilia per far tornare tutto in discussione e dare una chance a Bruno Peres. Che entrando in corsa sia contro il Sassuolo che contro il Bologna si merita una maglia da titolare con l’Atalanta. Ora giovedì, si cambia ancora. E non è escluso che con il Lecce si ricambi nuovamente. Aspettando a fine anno i rientri di Karsdorp e Florenzi.