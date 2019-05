Terza Categoria-Maglie: classifica finale e calendario playoff

Il Taviano chiude il campionato col punteggio finale di 4-0 spazzando via il Melpignano nel recupero della 26esima e ultima giornata del torneo di Terza Categoria, delegazione Maglie. La gara fu sospesa il 12 maggio scorso a causa dell'impraticabilità del campo. Ecco la classifica finale, vinta dal Cursi direttamente promosso in Seconda: Cursi 63, San Cassiano 56, N. Andrano 47, Vernole 45, Ruffano 44, SP Vernotico 44, Mascapati 41, Melissano 40, Melpignano 33, VS Torchiarolo 31, Taviano 28, Pro Patria 24, Ludo Miggiano 22, GC Specchia 0. Per quanto riguarda il programma playoff: domenica prossima, 26 maggio, alle 16.30, si disputa l’unica semifinale tra Nuova Andrano e Vernole. La vincente, poi, affronterà in trasferta il San Cassiano, domenica 2 giugno alle 16.30, nella finale in gara unica.

Ultimo aggiornamento: 19:14

