Giovanni Savarese è un nuovo giocatore del Terracina Calcio. Per l'attaccante si tratta di un gradito ritorno visto che ha disputato le giovanili e debuttato in prima squadra. Il classe 1992 metterà a disposizione di mister Gerli tutta la sua freschezza atletica e voglia di fare bene per la maglia della squadra della sua città.

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA