E’ ancora avvolto dal mistero il futuro del Terracina, che aspetta di sapere in quale campionato giocherà. L'idea che possa restare in Promozione si sta materializzando in questi giorni, attraverso una possibile fusione con il Suio Castelforte, che ha grandi difficoltà a disputyare le gare sul proprio campo (nella seconda parte della scosra stagione è finito addirittura in Capmania). Intanto la prima novità potrebbe arrivare dalla panchina: molto vicino il tecnico di Monte San Biagio Davide De Filippis, che rappresenterebbe la prima scelta ovviamente in caso di ripescaggio, con il ritorno del tecnico locale Vincenzo Marrone alla guida degli Allievi e probabilmente anche con la nomina a responsabile del settore giovanile. Dopo il biennio vissuto con i marchigiani della Civitanovese, De Filippis, già nel 2018 vicino al Terracina, potrebbe avere tra i suoi nuovi giocatori il bomber Alessandro Coia, tra i trascinatori per l’accesso in Eccellenza del Pontinia, dopo i quattro anni e gli 88 gol con la Vis Sezze.