© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Terracina si è presentato allo stabilimento “Rive di Traiano”, la location d’eccezione all’ombra del tempio di Giove, che è anche il buen retiro degli azzurri di beach soccer allenati dal ct terracinese Emiliano Del Duca. Tanti volti nuovi (il bomber Lorenzo Fiorini, il centrale difensivo Seppani e l’esperta coppia di centrocampo Pepe-Iozzi) di una squadra che vuole stupire e confermarsi ai vertici del torneo di Promozione e tentare il salto in Eccellenza, da cui manca dal 2015, quando dopo la retrocessione dalla D, il club non regolarizzò l’iscrizione al massimo torneo regionale.Il pareggio di domenica scorsa contro il Formia (il secondo test dopo il Pontinia) ha fornito indicazioni interessanti al tecnico Fabio Gerli, che è ben consapevole che il lavoro da fare è ancora lungo e faticoso. «Ho intravisto buone cose sotto l’aspetto della compattezza. Il gruppo si sta amalgamando, ci sono tanti giocatori nuovi che si sono già inseriti nei meccanismi. Sono rientrati anche i nazionali del beach soccer dagli impegni del campionato italiano. La condizione fisica non può che migliorare e penso che già dalle prossime amichevoli non potremo che far bene».Domani al “Colavolpe” alle 17.30 arriverà l’Itri (Eccellenza) di Marco Ghirotto, un altro avversario di categoria superiore dopo Pontinia e Formia. Poi il 24 sempre in casa contro l’Anzio (Eccellenza), il 28 alle 17 al “Riciniello” contro il Gaeta e chiusura il 31 al “Colavolpe” con l’Insieme Ausonia.