Entrambe arrivano da un doppio e bruciante ko nell’andata dei trentaduesimi di Coppa Italia. Una sconfitta per 3-1 contro Monte San Biagio e Pontinia. Domenica al “Colavolpe” nella sesta d’andata occhi puntati sul derby stracittadino (sono separate da soli 6 km) fra Terracina ed Hermada. Un momento non facile per entrambe: i tigrotti, anunciati tra le rivelazioni del girone D, stanno attraversando un periodo delicato con soli cinque punti all’attivo raccolti in cinque turni: la vetta già dista sette lunghezze. Per i ragazzi di Simone Reggio una vittoria nel derby equivarrebbe ad una chance troppo preziosa da sfruttare. In casa Hermada (ultimo posto in classifica con un solo punto) dopo qualche rumors di troppo resta ben salda la permanenza del tecnico di Fondi Fabrizio Pannozzo, come ribadito dai vertici societari.

