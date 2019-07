© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Scelta piu giusta non potevo prendere. La storia di questa società la conosciamo tutti, altrettanto l’ambiente e la tifoseria. È una piazza appassionata che ha fame di calcio, e in un calcio dilettantistico è difficile trovare questo tipo di realtà. Ho parlato con il ds Caiazzo e con il mister Gerli, che mi hanno esposto il loro progetto societario e tecnico che mi ha affascinato molto». Dolci parole per l’attaccante romano Lorenzo Fiorini, 25 anni, neo acquisto di un ambizioso Terracina, che sta allestendo un organico di primo livello per puntare al ritorno in Eccellenza. Autore di 52 gol nelle ultime 40 partite con le maglie di Tivoli, Pro Roma e Vis Sezze: 21 reti spalmate nelle ultime due squadre. »Le mie dichiarazioni non saranno proclami o promesse perchè poi alla fine è il rettangolo verde che parla – prosegue Lorenzo, che avrà come compagno di reparto il riconfermato Matteo Spila - Il mio auspicio è quello di portare entusiasmo tra la gente e di riempire la Curva Mare. Peró, per far sì che succeda, dobbiamo portare i risultati che vengono con il duro lavoro e con il sudore, senza porsi limiti. Noi giocatori per prima cosa dobbiamo essere consapevoli che indossiamo una maglia importante, anzi la più importante nel panorama calcistico laziale, e la seconda è che dobbiamo uscire dal campo sempre con la maglietta sudata perchè i tifosi hanno bisogno di uomini che difendono i colori della città». Un bomber vero dentro e fuori dal campo, animato da una sete di riscatto e da tanta voglia di riportare i tigrotti nel calcio che conta.