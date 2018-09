Terracciano e Donnarumma, una serata speciale per due

EMPOLI



7,5 TERRACCIANO

Doppia parata da applausi su Bonaventura e Kessie. Poi inizia lo show con Suso: prende tutto



6 DI LORENZO

Si batte bene, dalla sua parte c’è Calhanoglu, ma il milanista fa poco.



6 SILVESTRE

Lavoro di sostanza



6 MAIETTA

Si vede che è integrato bene con Silvestre, gli automatismi funzionano.



5,5 VESELI

Soffre su Suso, ma è un adattato di piede e di ruolo. Fa anche troppo.



6,5 BENNACER

Dal suo piede partono assist invitanti per Caputo, palo, e Lagumina, gol fallito



6 CAPEZZI

L’ex viola si piazza davanti alla difesa e produce un gioco oscuro, ma efficace. Sfortunato sull’autogol.

30’ st Rasmussen sv



5 KRUNIC

Errore sul vantaggio del Milan, rinvio a salve, Biglia lo castiga.



6 TRAORE

E’ un 2000, deve ancora maturare, ma non rinuncia alla lotta

36’ st Brighi sv



5 LA GUMINA

Corre tanto, ma sbaglia altrettanto

6,5 20’ st Mchedlidze

Prende il rigore, il georgiano c’è.



7 CAPUTO

Gol su rigore, terzo centro in campionato, e pure palo. Insieme a Terracciano è protagonista



6,5 ALLENATORE ANDREAZZOLI

Meglio il secondo tempo del primo per un pareggio che profuma di vittoria.



MILAN



7 DONNARUMMA

Ottima uscita su Lagumina, chiude la porta. Dopo la manona devia sul palo il missile di Caputo.



6 CALABRIA

Rimedia un giallo, prova a essere ordinato



6 MUSACCHIO

Meglio di Romagnoli, almeno non fa danni.



5 ROMAGNOLI

Chissà che ha pensato quando ha centrato in area Mchedlidze e poi per rimediare lo ha steso per il rigore.



5,5 LAXALT

Dovrebbe spingere, la sua specialità, ma lo fa pochissimo



5,5 KESSIE

Uno come lui potrebbe dare tanto di più.

33’ st Bakayoko sv



6,5 BIGLIA

Botta all’incrocio dopo appena 10 minuti, ma il gol è autorete di Capezzi. Il resto è normale.



5,5 BONAVENTURA

Spinge, va al tiro, ma cala alla distanza.



6,5 SUSO

Ci prova nel primo tempo, ma Terracciano devia anche questa. Ci riprova nel secondo, ma col portiere dell’Empoli non si passa



4,5 BORINI

Dicono fosse in campo, ma non si è visto….

28’ st Cutrone 5,5



5,5 CALHANOGLU

Inizia benino, finisce calando, poi esce.

28’ st Castillejo 5,5



5,5 ALLENATORE GATTUSO

Avevo chiesto un’altra mentalità, ma questo Milan è in crisi.



6 ARBITRO FABBRI

Dirige sereno, vede tutto sul rigore.

