Tra un anno, saranno cinquant’anni dalla prima promozione in serie A della Ternana. Se ne parla ancora, anche per i metodi calcistici del suo allenatore di allora, Corrado Viciani, inventore del “gioco corto” capace di ispirare pure i più moderni sistemi. La Ternana, oggi, torna a far parlare. È una delle pochissime squadre in Europa ancora imbattute in campionato ed è l’unica ad esserlo nelle prime tre divisioni delle cinque leghe europee più importanti. Meglio di Milan, Inter, Juve e Roma, ma anche di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Manchester City. Quanto basta perché in Europa si parli di questa squadra italiana, umbra, dai colori rossoverdi, di serie C.

PASSO RECORD

La Ternana sta dominando il girone C. Stasera gioca. Ospita la Casertana nel posticipo. Ha 11 punti di vantaggio sul Bari, secondo: 16 vittorie e 5 pareggi su 21 partite giocate. Cinquantatré punti e secondo più alto punteggio d’Europa dietro al Norwich, 51 gol segnati e migliore attacco d’Italia (in Europa hanno fatto meglio solo Bayern e Psg). L’allenatore è Cristiano Lucarelli, ex bomber livornese. Inevitabile che, quando si parla di Ternana, si parli pure delle sue imprese da calciatore e dei suoi 240 gol, 120 dei quali in serie A con le maglie di Livorno, Lecce, Napoli, Parma, Torino e Atalanta; delle sue esperienze all’estero al Valencia e allo Shaktar e delle sue 6 presenze in Nazionale con altrettanti gol fatti. Lui ci scherza su: «Se parlano di me e non parlano della Ternana, va bene. Davanti a certi titoloni, mi tocco. Mi verrà l’orchite...».

GOL E SOLIDARIETÀ

Ma questa Ternana non vince solo sul campo. Trionfa nella solidarietà. Grazie a un’idea del presidente, l’ambizioso imprenditore livornese (pure lui) Stefano Bandecchi, fondatore dell’università telematica Niccolò Cusano. Con l’avvento della pandemia da Covid, ha deciso di fondare un’associazione per mandare soldi in aiuto del territorio ternano. Non solo sostegni a chi ne ha bisogno, ma anche strumenti per mettere in condizione aziende e altri soggetti di creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo. È nata così l’associazione “Terni col cuore”. In essa, presieduta dall’ex arbitro internazionale Paolo Tagliavento, ternano e vicepresidente della Ternana, patron Bandecchi investe 500 mila euro all’anno. Ma vive anche di donazioni da tifosi e forze economiche e sociali della città. Ha permesso di far avere alle strutture sanitarie farmaci, mascherine e strumenti per gli ospedali per assistere i malati di covid. «Il virus – dice Bandecchi – ci ha obbligato a una sosta, un anno fa. È lì, che ho visto quante situazioni di difficoltà ci fossero a Terni. Tanti giovani mi scrivevano dicendomi che i loro genitori avevano perso il lavoro». “Terni col cuore” ha finanziato e distribuito pacchi alimentari per le famiglie bisognose, con i calciatori coinvolti direttamente nella consegna la scorsa primavera, buoni spesa, doni e giocattoli a Natale per tante famiglie coi figli piccoli e per le strutture che ospitano bambini, comprese le case famiglia e il reparto di pediatria dell’ospedale di Terni, finanziando anche un progetto per la diagnosi precoce delle forme di autismo. L’associazione ha assistito più di mille famiglie. E che dire di Bandecchi e della sua università, che hanno fatto donazioni pure ad altri ospedali umbri, allo Spallanzani di Roma e all’ospedale di Bergamo nel periodo in cui lì si viveva il momento più drammatico a causa del virus? «Siamo andati oltre il calcio – aggiunge il presidente – creando intorno alla Ternana una “ternanità”, nella quale rientrano squadra, città, tifosi e istituzioni. La Ternana e “Terni col cuore” sono ambasciatrici della città nell’assistenza sanitaria e sociale». Dal “gioco corto” alla solidarietà. Nel mezzo, una squadra che vince. Una città torna a sognare.

