Martedì 24 Agosto 2021, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 08:44

Piccoli, ma significativi passi in avanti. Lazio, Inter e Correa, un triangolo perioloso. Lotito, alla fine, è convinto di spuntarla. Come è accaduto con Hernanes e Candreva, sempre con i nerazzurri. Prendere i soldi, circa 35 milioni di euro, immetterli nella società e terminare il mercato biancoceleste con un esterno, Kostic o Brandt e, forse, un difensore. Se quella dell’argentino di Tucuman non è una telenovela, poco ci manca. Da una parte ci sono Marotta e Inzaghi (che in questa situazione è tutt’altro un ex che nutre affetto anzi), dall’altra il patron laziale. In mezzo il giocatore e il suo procuratore, Alessandro Lucci. E’ proprio quest’ultimo che sta portando avanti l’operazione cercando di ridurre le distanze e arrivare a dama. Ieri, si è mosso poco tra i due club, molto con il manager che fa da vero e proprio mediatore. Al momento, l’Inter sarebbe arrivata a poco meno di 30 milioni di euro inclusi i bonus, ma la Lazio insiste nell’avere i suoi 35. Insomma, un passo in avanti c’è stato, tanto che nella notte, nonostante la timida virata dell’Inter verso Belotti, c’era la forte sensazione che l’affare si potesse fare. L’Everton, dicono in Inghilterra, è pronto a rilanciare, ma il Tucu vuole solo Milano.

ESTERNO E DIFENSORE

Dopo Basic, la Lazio porta avanti la trattativa con l’Inter e allo stesso tempo lavora per arrivare a un esterno. Il nome più battuto è quello di Kostic. Il serbo piace a Sarri e col quale c’è già un accordo di massima. Ma anche qui c’è un fitto mistero, visto che l’allenatore dell’Eintracht due giorni fa ha dichiarato che l’esterno “non lascerà il club anzi resterà qui con noi”. Frasi che hanno fatto discutere, ma Tare va avanti per la sua strada. Avrebbe fatto un tentativo per avere Sarabia in prestito dal Psg, ma c’è il Milan. E’ tornato di moda Brandt, con possibilità di averlo in prestito. In uscita, invece c’è parecchio fermento su Vavro, con Almeria e Copenaghen (sua vecchia squadra) interessate ad averlo. Se uscirà il centrale, la Lazio potrebbe virare su Ahnmedhodzic del Malmoe. Occhio in uscita anche a Strakosha e Caicedo. Pedro ieri ha terminato le visite mediche. Preso Massii Adjaoudi centrocampista Franco algerino 2003 per la Primavera.