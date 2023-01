United Cup, un super Berrettini batte Ruud in due set. Norvegia ko 5-0. Per gli azzurri una tra Svizzera e Polonia ai play-off

Dopo il doppio vantaggio di ieri con le vittorie di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti contro Malene Helgo (n. 321 WTA) e Viktor Durasovic (n. 345 ATP), l'Italia del tennis raggiunge l’en plein nella sfida contro la Norvegia superando i restanti tre incontri in programma nella notte. È stato Matteo Berrettini ad aprire le danze battendo nettamente Casper Ruud. Il numero 3 del mondo è caduto in due set (6-4 6-4) in poco meno di un’ora e mezza, soffrendo nel servizio del romano: 10 ace e con l’88% dei punti portati a casa con la prima di dentro: «Casper è un giocatore super solido, ho dovuto servire al mio meglio e sono riuscito a esprimere un grande tennis. Vogliamo vincere questa competizione, siamo una squadra giovane e si sta creando un bel gruppo, è un onore rappresentare l'Italia», ha commentato a caldo l’azzurro. Berrettini guadagna altri 55 punti, nel ranking ATP per la quindicesima posizione virtuale della classifica mondiale (per un totale di 2330), superando così Jannik Sinner.

Gara più tesa, quella di Lucia Bronzetti (numero 54 del mondo), impegnata contro Ulrikke Eikeri (388), specialmente nel secondo set dopo aver superato il primo 6-2: 7-5 senza un grande aiuto dal servizio nella seconda metà. Una serie di break e contro break ha portato la Eikeri in vantaggio 5-4 prima di subire la rimonta della tennista romagnola.

Nel doppio misto Vincenzo Santopadre lancia la coppia Camilla Rosatello-Lorenzo Musetti, contro Ulrikke Eikeri e Viktor Durasovic. Vittoria per 7-6, 6-2 in 1 ora e 28 minuti di match. Il successo totale per 5-0 contro la Norvegia, unito al 3-2 sul Brasile vale il primo posto nel girone E. Gli azzurri raggiungono i playoff dove sfideranno una tra Svizzera e Polonia, impegnate nello scontro diretto che decreterà la vincitrice del gruppo B. Si torna in campo mercoledì 4 gennaio, in palio c'è l'accesso alle semifinali.