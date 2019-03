Team Nuova Florida, vincere per continuare a sognare

Il Team Nuova Florida 2005 dopo aver vinto 4-1 in trasferta contro l'Almas Roma ha ottenuto la sua sedicesima vittoria in campionato e si trova al primo posto in classifica in ex aequo con la Valle del Tevere. La squadra inoltre ha segnato 55 gol (miglior attacco della competizione) mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 24 volte (seconda miglior difesa della competizione). Nel prossimo turno di campionato il Team Nuova Florida 2005 sfida dinanzi ai propri tifosi la compagine Sporting Genzano che si colloca all'ottavo posto in campionato con 38 punti frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 17:54

