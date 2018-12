© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarta vittoria consecutiva per il Team Nuova Florida che nel recupero di oggi ha superato 3-0 l’Almas. Mister Andrea Bussone mostra soddisfazione per la prova (e il momento in generale) dei suoi. «Siamo andati subito avanti con Di Bari, poi abbiamo costruito altre buone opportunità e ci è stato anche annullato un gol ma siamo andati al riposo sull’1-0. A inizio ripresa è arrivato il raddoppio di Moretti, poi Giusto ha completato l’opera».Proprio quest’ultimo sta facendo molto bene in Eccellenza (settimo gol in campionato) dopo aver fatto sfracelli in Promozione nella passata stagione con la maglia del Fonte Meravigliosa. «Credo che Gabriele abbia fatto la scelta giusta in estate e cioè quella di non fare direttamente il doppio salto e andare in serie D. Anche in questo periodo non abbiamo voluto inserire altri esterni d’attacco “over” perché lui merita spazio». Non ha debuttato la “bomba di mercato” Massella.«Ha fatto un solo allenamento e oggi non c’è stato modo di farlo esordire, ma abbiamo tanti impegni prossimamente e un giocatore come lui in questa categoria può fare la differenza: a dirlo è la sua carriera». Il Team Nuova Florida è a due punti dalla vetta con una gara da recuperare, quella con l’Eretum. «Siamo lì e vogliamo giocarcela, come era nei programmi di inizio stagione. Ora, però, pensiamo alla sfida col Montalto, una squadra organizzata che fuori casa ha perso solo due volte in questo campionato» conclude Bussone.