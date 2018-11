Il Team Nuova Florida è reduce dal passaggio del turno di Coppa Italia contro l'Itri di Minieri. La formazione ardeatina dunque si qualifica ai quarti di finale. Daniel Rossi, autore di una doppietta in coppa, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Dovevamo adre una risposta importante, così abbiamo fatto. La squadra avversaria si è presentata praticamente con la categoria Juniores, che ha dimostrato una grande preparazione, infatti era riuscita a portarsi in vantaggio. Con l'Atletico Vescovio non so cosa sia successo, c'è stato un vero e proprio blackout generale, ma l'importante è stato ripartire immediatamente. Puntiamo sia al campionato che alla Coppa Italia".

