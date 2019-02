© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre vittorie e un pareggio. La Team Nuova Florida si conferma la bestia nera dell'Unipomezia, che dopo essere stata eliminata dalla coppa Italia proprio per mano dei biancorossi di Bussone, oggi vedono sfumare (almeno per il momento) le possibilità di avvicinarsi alla zona play-off del girone A dell'Eccellenza. La Team Nuova Florida vince di nuovo sul campo Comunale (ancora una vota inzuppato dalla pioggia) e lo fa nel modo peggiore per l'Uni, ribaltando il risultato con un uno-due micidiale nei minuti di recupero. Scardola e Porfiri, infatti, vanno a segno al 1° e al 5° dei cinque minuti concessi per il recupero dall'arbitro, e trasformano il 2-1 dell'Unipomezia al novantesimo (che avrebbe consentito ai rossoblù di mister Grossi di entrare di diritto nella corsa al secondo posto in classifica) in un 2-3 che lancia la Team Nuova Florida al secondo posto, unica squadra in grado di reggere il passo della capolista Valle del Tevere, dopo che l'Astrea è capitolata nel derby romano con il Montespaccato.La vittoria del Team Nuova Florida è un ottimo biglietto da visita per la finale di coppa Italia d'Eccellenza, in programma mercoledì a Roma, allo stadio Tre Fontane (ore 14.30) contro la Cyntjia 1920, che è praticamente ferma da due settimane, non avendo giocato oggi per l'impraticabilità del campo di Genzano (gara sospesa) ed avendo riposato domenica scorsa per il ritiro dal campionato del Città di Palombara.