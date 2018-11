Team Nuova Florida passa il turno contro un Itri

Con il risultato complessivo di 8-3, il Team Nuova Florida accede alle final 8; L’Itri che cercava di rifarsi della sconfitta ottenuta in finale nella stagione 2016/17 dall’Unipomezia, ha dovuto e voluto alzare bandiera bianca dimostrando di non credere molto nel miracolo rimonta schierando addirittura la formazione “C”. Non sembrava infatti una gara di Coppa di Eccellenza per i padroni di casa, bensì di Under 19, ma nonostante ciò capitan Verrecchia - per l'occasione - e compagni se la sono giocata fino alla fine, perdendo con onore 3-1 e trovando il vantaggio al 14' del secondo tempo con Casillo. Una rete che per alcuni istanti ha fatto illudere qualche tifoso della possibilità di riaprire il discorso qualificazione: ipotesi subito cancellata dall'uno-due ravvicinato di Rossi, che insieme alla sfortunata autorete di D'Agnese ha fissato il punteggio sull'1-3 finale.

Ultimo aggiornamento: 18:16

