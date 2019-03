Complimenti al Trepini che ha fatto un’ottima impressione

».

Il Team Nuova Florida vola in semifinale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. La formazione di Andrea Bussone, forte del vantaggio dell’1-0 dell’andata in terra molisana, era chiamata a non commettere passi falsi nel ritorno dei quarti al “Mazzucchi” contro il Trepini Matese e la spunta per 2-1 grazie alla doppietta di Daniele Piro intervallata dal pareggio ospite di Di Matteo su calcio di rigore. Soddisfatto per la qualificazione il tecnico Bussone che ha ripercorso le varie fasi della gara complimentandosi con l’avversario: «Siamo partiti molto bene all’inizio trovando subito il vantaggio. Il Trepini però non ha mai mollato e ci ha creduto riaprendo il match su calcio di rigore. Dopo loro ci hanno creato difficoltà soprattutto sulle palle inattive. Noi siamo stati bravi a contenere e in ripartenza nel secondo tempo abbiamo trovato il gol che ci ha dato la certezza della qualificazione.Parole di felicità per il match winner dell'incontro Daniele Piro che con la sua doppietta ha permesso ai biancorossi di strappare il pass per la semifinale: «Sono contento sia personamente che per la squadra. Stiamo regalando grandi gioie al paese e alla società che ci sostengono in ogni occasione. Oggi siamo stati bravi a gestire bene tutte le fasi della partita: attaccare, difendersi, gestire, soffrire e ripartire quando era necessario. Vogliamo arrivare in fondo sia in coppa che in campionato. La rosa è completa dal primo all'ultimo giocatore. Per esempio oggi è stato determinante il contribuito di Matteo Troccoli che pur giocando poco in stagione, si è fatto trovare pronto ed è stato uno dei migliori in campo. E' questo il nostro spirito, dove tutti si fanno trovare pronti quando c'è bisogno».L’ultimo ostacolo degli ardeatini prima dell’eventuale finale sarà l’ostico Casarano, compagine pugliese fresca vincitrice del campionato nella propria regione e quindi già promossa in serie D, che nei quarti ha avuto la meglio sul Canicattì ai calci di rigore. La Nuova Florida disputerà la sfida di andata il prossimo 3 aprile ad Ardea, mentre una settimana dopo, il 10 aprile, la squadra di Bussone si giocherà l'accesso alla finale nel ritorno in casa dei pugliesi allo stadio “Capozza” di Casarano.