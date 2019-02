Ultimo aggiornamento: 18:09

E' della Team Nuova Florida la coppa Italia di Eccellenza del Lazio della stagione 2018-2019. Il club biancorosso si è imposto ai calci di rigore sulla Cynthia 1920, che si presentava al via della gara senza i favori del pronostico, ma che con una prestazione fatta di tenacia e determinazione, è riuscito a sfiorare il successo finale. I due gol che hanno portato le squadre prima ai supplementari e poi ai calci di rigore, sono stati segnati nell'ultimo quarto d'ora del match: prima da Marco Giordani (che di testa ha messo dentro da pochi passi) e poi da Alessandro Di Mario, che in tap-in ha spinto in rete, quattro minuti dopo lo svantaggio, il pallone dell'uno a uno. Lo stesso Di Mario, però, dagli incidi metri ha sbagliato il rigore che ha consegnato alla Nuova Florida la coppa.