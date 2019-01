© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Team Nuova Florida vuol entrare nella storia del calcio laziale. Per farlo, domani pomeriggio (ore 14,30) dovrà fare risultato (vittoria o pareggio) nel derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenz, che si giocherà sul campo dell’Unipomezia. Sarà, quello del Comunale, il terzo confronto stagionale (poi ne mancherà un altro di campionato) dopo il derby d'andata finito 0-0 e quello delngirone d'andata del campionato, vinto dai biancorossi 1-0 con un'autorete di Casciotti.«E' il segnale che le sfide tra di noi sono sempre sul filo dell'equilibrio - dice il tecnico del Team, Andrea Bussone - Anche questa volta le possibilità di vincere, o anche di passare il turno, sono divise al cinquanta per cento. Arrivare in finale è un traguardo che nessuna delle due vuol mancare e pertanto sarà una gara dove dovremmo tenere i nervi saldi fino alla fine per avere la meglio. In due gare c’è stata solo una rete, arrivata su autogol, e dunque sii affrontano due squadre equilibrate in tutti i reparti che hanno pochi punti deboli. I nostri avversari si affidano molto sulle qualità individuale degli attaccanti, noi siamo più per il palleggio nello stretto. Sarà anche questa una gara con molte insidie, ma noi vigliamo andare avanti sia in campionato e sia Coppa».Curiosamente (ma non tanto, forse...) le quattro semifinaliste sono tutte squadre del gironr A, con il Team Nuova Florida che, insieme alla Valle del Tevere, si stanno candidando per la promozione diretta in serie D. Mentre Unipomezia e Cynthia sono più attardate e dalla coppa Italia potrebbero trovare il motivo di riscatto di una stagione fin qui deludente. In casa Team Nuova Florida non ci sono infortunati e squalificati, ma Bussone sulla possibile formazione iniziale ha giocato a nascondino. A guidare l’attacco potrebbe essere ancora una volta Daniel Rossi, che ha realizzato dodici reti tra campionato e Coppa. «Ho comunque varie alternative da poter mettere in campo, e ancora nom ho deciso», ha fatto notare il mister. «Non escludo soluzioni diverse da quelle del solito, avendo tutti a disposizione».