Non solo partenze in casa della Team Nuova Florida, che si appresta a vivere quattordici giorni (quelli che ci accompagneranno alla sosta di Natale) molto intesni sul piano dell'impegno agonistico. La squadra di Bussone è infatti attesa da ben quattro gare, una ogni tre giorni in pratica, partendo da domani, quando la Nuova Florida affronterà, sul proprio campo, l'Almas nel recupero della gara non giocata lo scorso 4 novembre.La rosa della squadra biancorossa ha subito delle trasformazioni, con le partenze dell'attaccante Luca Teti e del centrocampista Emanuele Mancini, entrambi finiti alla Tivoli 1919 di Andrea Di Giovanni. Al Mazzcchi, però, sono arrivati due nuovi giocatori, di cui è un vero big. Si tratta di Crhristian Massella, centrocampista che lascia la serie D (vestiva la maglia dell'Albalonga nella prima parte della stagione) dove giocava da alcune stagioni. Prima del club di Albano, Massella, che ha 28 anni, aveva giocato anche con SFF Atletico, Trastevere, Lupa Roma e Ostia Mare. Insieme all'ex calciatore dell'Albalonga, è arrivato anche un giovanissimo, che porta un nome importante: si tratta d Andrea Agostinelli, classe 2001, che ha lasciato il Pomezia per spostarsi solo di qualche chilometro.