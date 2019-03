Team Nuova Florida 2005, le ambizioni restano alte

Il Team Nuova Florida 2005, si trova al secondo posto in classifica nel campionato di Eccellenza, girone A. La compagine ha collezionato 15 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte con la realizzazione di 51 gol (secondo miglior attacco della competizione) mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco 23 volte (seconda miglior difesa del torneo). Nell'ultimo turno la squadra biancorossa ha vinto col punteggio finale di 2-0 contro l'Atletico Vescovio mentre nella prossima giornata affronterà in trasferta la compagine Almas Roma che staziona all'ultimo posto in classifica con 13 punti frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 18 sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 18:34

