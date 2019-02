© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta la 53ª edizione della Coppa Italia Dilettanti, il trofeo riservato alle vincenti delle coppe regionali di Eccellenza che mette in palio un posto in Serie D. Il Lazio sarà rappresentato dal Team Nuova Florida. Il primo ostacolo verso la conquista del Trofeo è la Nuorese, nobile decaduta in cerca di riscatto. La gara d’andata (calcio d'inizio ore 14.30) è in programma allo stadio Quadrivio Frogheri (arbitra Romanelli di Lanciano) della cittadina sarda.Il tecnico Bussone non si sbilancia più di tanto: «Questa gare vanno considerate e gestite nell’arco di due partite – ha detto – pertanto occorre tenere alta l’attenzione in entrambi i match. Da quanto ne so, i nostri avversari sono una squadra quadrata che cercherà di mettere al sicuro il passaggio del turno già in questo turno. Certo tornare a casa con un risultato positivo sarebbe un buon viatico anche per il ritorno».Il Team Nuova Florida è arrivato alla fase nazionale grazie al successo ai rigori con il Cynthia. Il club di Ardea ha conquistato la sua prima storica Coppa Italia grazie a un cammino sorprendente: 8 successi, due pari e nessun ko, 21 gol fatti e otto subiti. Trascinatore della formazione l’attaccante Christian Massella che vanta trascorsi importanti anche tra i prof (Bari, Bellinzona, Ostiamare, Lupa Roma e Trastevere). Accanto a Massella un altro pezzo da novanta, Edoardo Scardola che assicura grande esperienza dopo aver giocato con Ascoli, Rieti, Messina e Sora. Punto di riferimento arretrato Edoardo Scardola, anche lui protagonista nelle categorie superiori.Il Team Nuova Florida, club di recente fondazione, è al suo secondo campionato di Eccellenza consecutivo. La squadra presieduta dal 2016 da Franco Marcucci ha compiuto una scalata grazie alla conduzione tecnica di Andrea Bussone che dal 2014 ha trascinato la squadra ardeatina fino al massimo campionato regionale. Il Team Nuova Florida da matricola nella scorsa stagione ha primeggiato a lungo fermandosi davanti allo striscione dei Play Off.