Il Team Nuova Florida è una delle due finaliste di Coppa Italia regionale. La formazione biancorossa ha vinto la gara di ritorno della semifinale, giocata in trasferta contro l’Unipomezia (2-0 con le reti di Piro e Massella). Il Team Nuova Florida, che per la prima volta raggiuge il traguardo di una finale regionale, ha fallito anche un calcio di rigore, calciato da Massella. Il tiro del giocatore dagli undici metri è stato fermato da un pozza d’acqua a pochi centimetri dalla riga bianca. L'attaccante biancorosso ha poi spinto in rete il pallone, ma la rete è stata giustamente annullata. Il maltempo ha fatto la sua parte poiché la gara è stata sospesa per quasi quindici minuti per impraticabilità di campo. © RIPRODUZIONE RISERVATA