La vittoria in cssa del Nuorese per 1-0 ha dato molte conferme al tecnico della Team Nuova Florida, Bussone. Archiviata l'andata degli ottavi di finale, ora si pensa al ritorno, ma l'allenatore predica calma: "Non dobbiamo montarci la testa. E' vero, abbiamo vinto in terra sarda ma non per questo abbiamo la qualificazione in tasca, anzi la Nuorese vorrà 'vendicarsi del ko dell'andata tentando il blitz in casa nostra. Sicuramente subire gol in casa, in un doppio confronto, è pesante, infatti loro hanno accusato un po' il colpo. Ho solo un rimpianto: potevamo realizzare più gol, così facendo potevamo archiviare già la pratica qualificazione".

Ultimo aggiornamento: 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA