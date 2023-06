Taylor, Uefa: «Non tolleriamo violenze contro gli arbitri». Aperta inchiesta su Mourinho. Arrestato tifoso giallorosso a Budapest

«Condanniamo con veemenza il comportamento violento nei confronti dell'arbitro Anthony Taylor e della sua famiglia. Azioni inaccettabili che minano lo spirito di fair play e il rispetto». Lo afferma l'Uefa in una nota. «Gli arbitri svolgono un ruolo cruciale - prosegue - nel garantire l'integrità e l'equità del gioco, e la loro sicurezza e il loro benessere sono di massima importanza. L'Uefa ferma nel suo impegno a creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, compresi gli arbitri, e non tollererà alcuna forma di comportamento violento nei loro confronti».

«Esortiamo tutti - giocatori, allenatori e tifosi - ad abbracciare i valori della sportività, trattare gli arbitri con rispetto e unirsi a noi nel sostenere i più elevati standard di condotta dentro e fuori dal campo».

Uefa, aperta inchiesta su Mourinho

L'Uefa ha aperto un procedimento contro Mourinho, specificando che il tecnico deve rispondere «del linguaggio offensivo» nei confronti dell'arbitro Taylor. Quanto alla Roma è accusata di «condotta impropria della squadra», «lancio di oggetti» «danneggiamenti». Il Siviglia per «invasione del terreno di gioco, lancio di oggetti e condotta impropria della squadra». La commissione etica e disciplinare dell'Uefa «deciderà in merito a tempo debito».

Arrestato un tifoso della Roma

Con un comunicato congiunto della Polizia di Budapest e della società che gestisce l'aeroporto della capitale ungherese, è stato confermato che un tifoso della Roma, un uomo di 42 anni di cui non sono fornite le generalità, è stato arrestato per gli incidenti di ieri, e la tentata aggressione all'arbitro inglese Anthony Taylor. I fatti erano avvenuti quando il direttore di gara e la sua famiglia avevano incrociato un folto gruppo di sostenitori della squadra di Mourinho, anche loro in partenza da Budapest, dove avevano assistito alla finale di Europa League Siviglia-Roma.

«Anthony Taylor, l'arbitro della finale di Europa League - è scritto nel comunicato - è stato coinvolto, ieri sera, in incidenti al Ferenc Liszt International Airport. Tifosi della Roma, la squadra che aveva perso, lo ha hanno riconosciuto nella zona della ristorazione, dove stava aspettando prima dell'imbarco. Grazie alla fattiva cooperazione degli operatori aeroportuali con la polizia, la cui presenza nello scalo era stata incrementata, le autorità sono intervenute tempestivamente scortando l'arbitro nella lounge, da dove poi si è imbarcato in sicurezza. Un cittadino italiano coinvolto negli incidenti è stato arrestato dalla polizia».

«Non ci sono stati ulteriori problemi. L'Aeroporto di Budapest e la polizia desiderano mettere in chiaro - conclude la nota - che verrà applicato il concetto della tolleranza zero nei confronti di ogni tipo di violenza contro i passeggeri nello scalo».