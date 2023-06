Taylor, l'arbitro assediato in aeroporto dai tifosi della Roma: insulti e accuse, vola anche una sedia. «Cambia mestiere»

Non si placa la rabbia dei tifosi della Roma contro l'arbitraggio di Taylor. E a Budapest l'arbitro inglese, così come si vede in alcuni video pubblicati da Sportitalia, è stato costretto a rinchiudersi dentro una stanza di servizio. Il tutto è successo intorno alle 19 di oggi, quando all'interno dello scalo ungherese c'erano diversi tifosi giallorossi pronti a rientrare in Italia. Ma è apparso il direttore di gara inglese, e subito sono partiti i cori contro di lui e anche qualche insulto. «Cambia mestiere» si sente in maniera distinta, e si vede Taylor, visibilmente scosso, che cerca riparo, cercando anche di proteggere la moglie e i genitori che erano con lui in questa avventura a Budapest. Nel frattempo arrivano gli agenti di polizia che lo scortano dentro una stanza dedicata ai dipendenti e si vede anche volare una sedia. Animi caldi, perché poi a quanto pare sono arrivati anche altri tifosi, richiamati dai cori e dai fischi, e poi pure degli ultras del Siviglia. Un clima surreale e animi ancora accesi a poco meno di 24 ore dalla fine del match.

Siviglia-Roma, Massimo Ghini: «L'arbitro Taylor è stato scandaloso, si è consumato un atto vergognoso»

Mourinho furioso con Taylor: ecco tutti gli errori dell'arbitro di Siviglia-Roma, finale di Europa League

Il tutto dopo che diversi quotidiani esteri nel pomeriggio hanno preso di mira il comportamento di Mourinho dopo il video di ieri sera che ha visto protagonista il tecnico portoghese lanciare delle accuse pesantissime contro l'arbitro, tutto sotto gli occhi di Rosetti, che prima lo abbraccia e poi si fa da parte.

Mourinho è stato ripreso dai telefoni dei presenti. In generale, fuori dai confini italiani, è stato criticato non solo questo atteggiamento ma anche quello che è successo durante la partita, con le continue proteste della panchina giallorossa nei confronti dell'arbitro e anche di Oliver, il quarto uomo, che ha avuto enormi difficoltà a tenere tutti a bada.