Si è svolta questa mattina a Roma la cerimonia di assegnazione delle benemerenze sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, l’evento nazionale che ogni anno premia l’attività pluriennale di società e dirigenti dell’universo dilettantistico e giovanile. A consegnare il prestigioso riconoscimento ai protagonisti di giornata il presidente LND Cosimo Sibilia, il numero uno FIGC Gabriele Gravina e il presidente del SgS Vito Tisci.«Passione, impegno e responsabilità: è intorno a queste tre parole che ruota e cresce l’universo dilettantistico, alimentato ogni giorno dall’amore di dirigenti, società e ragazzi per il pallone – le parole di Sibilia – Abbiamo ascoltato direttamente dai protagonisti storie bellissime da ogni angolo d’Italia e tante altre ancora ce ne sono da raccontare. Senza di loro il calcio non avrebbe la stessa importanza, è giusto quindi celebrare il contributo vitale che continuano a offrire al servizio di questo sport e dei suoi valori».A seguire l'intervento di Gravina: «Quella delle Benemerenze è una delle manifestazioni più belle, vive e sentite del calcio italiano. È una giornata di festa che evidenzia in maniera precisa il significato delle parole passione e sacrificio, simboli dell’orgoglio della classe dirigente del calcio di base. Le società ed i dirigenti benemeriti rappresentano le radici della nostra storia, la base su cui costruire insieme il futuro. Anche grazie a loro il calcio italiano è un mondo molto migliore rispetto a quello che alcuni vorrebbero farci credere».Tra le società premiate, il Trastevere ha ricevuto il premio come club "centenario", perché secondo alcuni documenti è stato fondato il 1 settembre 1909, data di nascita testimoniata proprio alcuni articoli de Il Messaggero di quel periodo. Con le gare di ciclismo e podismo negli anni antecedenti la Prima Guerra mondiale, i campionati di calcio negli anni 30, il Campionato di Guerra disputato con Roma e Lazio, l'anno della serie B del 1947, il tesseramento di Francesco Totti e i gli ultimi campionati di serie D: tutti eventi che saranno ricordati nel corso di una serata speciale all'interno dello storico quartiere romano.LE SOCIETA DEL LAZIO PREMIATE’100 anni attività: Trastevere.75 anni attività: Romulea.50 anni attività: Sanpolese e Tolfa.DIRIGENTI FEDERALI20 anni attività: Franco Di Fazio, Giovanni PetrilloDIRIGENTI SOCIETA’40 anni attività: Luciano Di Francesco (Nuova Lunghezza).20 anni attività: Francesco Bracci (FB5 Team Rome), Dario Dragotta (Nuovo Cos Latina), Pio Fianco (Scalambra Serrone), Alberto Fiaschetti (Virtus Faiti), Palmiro Malandruccolo (Pontinia), Paola Marcone (Virtus Ciampino),Irfan Pengili (Sporting Rieti),