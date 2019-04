Oramai è questione di tempo. La Corneto Tarquinia inizia a vedere da vicino il traguardo dell’Eccellenza. A tre giornate dalla fine del campionato di Promozione e con cinque punti di vantaggio sulla Compagnia Portuale solo l’aritmetica tiene ancorati i tirrenici a questo campionato. Massaini e compagni puntano a superare il già retrocesso Aurelio Academy in questo fine settimana e sperano, in contemporanea, in un passo falso della Compagnia che in casa affronta l’Urbetevere per festeggiare in anticipo.

Il presidente Rinaldo Santori anche se non lo ammette ha preparato in frigo lo spumante. Frena, invece, il tecnico Stefano Del Canuto. «Non è il momento di pensare ai festeggiamenti perché nessuno ci farà regali – ha detto – dobbiamo restare concentrati e puntare ad incassare sei punti che ci porteranno in Eccellenza. Siamo ad un passo da un finale fantastico».





