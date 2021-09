Tare risponde a Tiago Pinto: «La Roma deve imparare ad accettare la sconfitta»

Giovedì 30 Settembre 2021, 21:47

Il derby non finisce mai. Dopo Mourinho e la piccata risposta di Sarri, arriva anche la frecciata del direttore sportivo Tare al collega romanista Tiago Pinto che aveva parlato di “gravi errori arbitrali”. «Non mi piace quello che ha detto Tiago Pinto nel post partita, si deve imparare anche ad accettare la sconfitta e a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi in Conference League. Basta analizzare episodio per episodio per vedere che non c'è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi, casomai c'è stato nei confronti della Lazio. Come nel caso del calcio di rigore reclamato, la richiesta espulsione di Leiva non c'era e il rigore su Zaniolo è qualcosa che ha visto solo Irrati al Var». «Sarri era molto sorpreso dall’atmosfera, non mi piace quello che ha fatto la Roma nel post match, è stata una sorpresa vedere che dopo quattro giorni parlano di errori arbitrali quando al massimo sono stati a sfavore della Lazio».