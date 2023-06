Tare annuncia l'addio alla Lazio: «Dopo 18 anni finisce questa esperienza. Ringrazio Lotito per l'opportunità»

Dopo le sensazioni, ora arriva anche la conferma. Igli Tare saluta definitivamente la Lazio dopo quasi 20 anni passati nella Capitale: «Dopo 18 anni la mia bellissima esperienza da direttore sportivo della S.S. Lazio terminerà». Il ds è uscito allo scoperto: «È da tempo che ho maturato questa scelta, ma ho aspettato per il bene della Lazio di raggiungere il traguardo della Champions League - si legge nel suo comunicato - consapevole di aver costruito una squadra forte, con calciatori straordinari predisposti per ottenere questo obiettivo».

Lazio, le parole di addio di Tare

E ancora: «È stata una lunga e intensa avventura fatta di gioie, sconfitte e di trofei. Non smetterò mai di ringraziare il presidente Lotito per l’opportunità che mi ha dato, i tifosi biancocelesti che mi sono entrati nel cuore, il club con tutti i suoi componenti, i calciatori, lo staff e tutti coloro i quali mi sono stati vicino in questo percorso.

Un ringraziamento speciale soprattutto alla mia famiglia che mi è rimasta sempre accanto».

Infine il dirigente albanese ha concluso: «Una prestigiosa opportunità avuta sia da calciatore che da dirigente e che non dimenticherò mai, portando con me ogni singolo istante di questo cammino. Con la speranza che ognuno di voi continui, con la stessa passione che ho avuto io, a custodire gelosamente questa bellissima realtà. Sempre Forza Lazio».