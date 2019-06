Tare "bloccato" da Inzaghi: il ds non andrà al Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si è lasciato indurre in tentazione. Resterà ancora alla Lazio, Igli Tare. Il direttore sportivo biancoceleste, lusingato dalla lunga corte del Milan, ha rispedito al mittente tutte le avances. Incontri “casuali” in occasioni delle partite a San Siro ad aprile, poi le telefonate e i messaggi delle ultime ore. Il corteggiamento di Paolo Maldini, designato come nuovo direttore tecnico rossonero, al ds laziale va avanti da oltre quaranta giorni. Un pressing asfissiante nella speranza di strappare un sì all’albanese. In realtà l’ex terzino sognava da tempo il doppio colpo. A fine maggio aveva tentato l’assalto a Simone Inzaghi. Un’idea studiata, ma tramontata sul più bello: per liberare il tecnico, all’epoca sotto contratto con la Lazio fino al 2020 (poi ha rinnovato fino al 2021) il Milan avrebbe dovuto sborsare circa 5 milioni di euro. Una condizione non condivisa dal club di Paolo Scaroni, che vive un momento di ridimensionamento. Un elemento che ha complicato ancor di più i piani di Maldini. Tare ha svolto un ruolo fondamentale per il prolungamento del contratto dell’allenatore della Lazio, permettendo di superare la fase d’impasse tra Inzaghi e il presidente Lotito. Non solo: come condizione per il rinnovo, Simone ha chiesto e ottenuto garanzie sul mercato, di cui si occuperà proprio il ds Tare, che ha ancora tre anni di contratto (scadenza 2022). L’obiettivo comune è portare la Lazio in Champions League.