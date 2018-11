Szczesny miracoloso, Dybala super, CR7 resta a secco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Miracoloso su Pavoletti, vede la palla in ritardo sotto le gambe di Cancelo sull’1-1, poi nel finale ci pensa Benatia a salvarloJoao Pedro lo beffa infilandogli il tiro dell’1-1 sotto le gambe, meno dinamico del solito in fase offensiva.Due errori nei primi dieci minuti, fatica a entrare in partita anche perché lamenta qualche acciacco.Rischia con la carabola testa/mano in area non sanzionata da Mariani, si rifa con gli interessi sbrogliando due situazioni delicatissime nel finale, miracoloso su Pavoletti.Prestazione di sostanza, sale e raddoppia con continuità, sempre al servizio di Ronaldo.L’assist per Dybala dopo 44 secondi è un cioccolatino, sempre nel vivo del gioco, lucido e ruvido quando serve.Poco mobile, passaggi facili e qualche lancio sballato(25’ st Alex Sandro 6 Con lui la Juve passa al 4-4-2 e chiude la partita)Meno prorompente del solito, recupera pochi palloni, nessun inserimento degno di nota.(37’ st Barzagli ng)Unico guizzo il cross che innesca l’autogol di Bradaric. Strappi e dribbling sulla trequarti ma poco incisivo negli ultimi 30 metri.(1’ st Cuadrado 6,5 Chiude la partita con il 3-1, un regalo di CR7)Pronti via, porta a spasso Ceppitelli e Pisacane ubriacandoli in area, e di destro in scivolata infila l’1-0, sesto gol stagionale alla seconda da capitano in maglia Juve. Le sue qualità non si discutono, se trova anche la continuità Allegri non lo toglie più.Un palo terrificante a fine primo tempo, corre, lotta e ci prova in tutti i modi, offre a Cuadrado l’assist per il terzo gol, qualche anno fa avrebbe calciato in porta.Senza Chiellini, Bernardeschi, Emre Can e Mandzukic porta a casa la decima vittoria su 11 in campionato. Miglior partenza nella storia della Juve, ora testa alla Champions.