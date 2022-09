Sylvester Stallone con la maglia della Roma: ​scatti da tifoso ai Musei Vaticani

Nei suoi giorni nella Città Eterna, Sylvester Stallone si scopre tifoso della Roma. L'attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico è stato fotografato questa mattina davanti ai Musei Vaticani con la sua maglia giallorossa e il numero 12. "Rocky" è impegnato in Italia nel lancio della nuova piattaforma di streaming Paramount Plus, che debutta nel nostro Paese a partire da domani, giorno in cui potrebbe essere ospite della società, che su twitter ha prontamente condiviso uno dei suoi scatti, in occasione del match di Europa League Roma-Helsinki allo Stadio Olimpico.