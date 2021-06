Svizzera-Turchia, diretta ore 18. Probabili formazioni: Petkovic all'attacco con Seferovic-Embolo, Gunes punta ancora su Chalanoglu

Inizia l'ultima giornata della fase a gironi ad Euro 2020, che verrà inaugurata dalle partite del Girone A Svizzera-Turchia e Italia-Galles, in programma contestualmente alle ore 18 sull'asse Baku-Roma. La nazionale elvetica arriva all'incontro con un solo punto in classifica, frutto del pareggio nella partita d'esordio con i britannici e della sonora sconfitta patita contro la nazionale azzurra di Roberto Mancini. I turchi invece sono la vera delusione del gruppo e del torneo, e arrivano nella capitale azera per giocarsi una partita in cui potrebbe anche una vittoria potrebbe non bastare per passare il girone come una delle migliori terze, vista la pesante differenza reti in negativo (-5) e gli zero punti maturati sino a qui nelle prime due giornate. Il match verrà diretto dal fischietto sloveno Slavko Vinčić, sarà disputata all'Olympic Stadium di Baku e verrà trasmessa solo sui canali satellitari Sky Sport Uno e Sky Sport canale 253, con streaming su Sky Go.

APPROFONDIMENTI A BAKU Turchia-Galles 0-2: in gol Ramsey più Roberts, i gallesi... SPORT Italia-Svizzera 3-0: il videocommento di Ugo Trani IL COMMENTO Euro2020, l'Italia è sempre da applausi: 3 reti anche... LE ROSE DI EURO 2020 Europei 2021, girone A: la migliori foto della Svizzera ROMA Turchia-Italia, le foto della partita d'esordio degli...

Le probabili formazioni

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo

A disp.: Mvogo, Kobel, Mbabu, Schar, Zakaria, Vargas, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Cumart. All. Vladimir Petkovic

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Muldur; Kahveci, Ayhan; Dervisoglu, Calhanoglu, Under; B. Ylmaz.

A disp.: Gunok, Bayindir, Yokusulu, Tokoz, Tufanm, Yazici, Karaman, Antalyali, Unal, Kabak, Kocku, Akturkoglu. All. Senol Gunes