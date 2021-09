Domenica 5 Settembre 2021, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 19:26

dal nostro inviato

BASILEA

Mancini ha scelto l'undici per la sfida contro la Svizzera. Verratti non ce l'ha fatta, al suo posto Locatelli. Cambio anche in attacco, dove Immobile e Insigne restano al loro posto: c'è Berardi al posto di Chiesa.