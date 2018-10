Svezia, insolita esultanza: Bakircioglu beve birra lanciata daglia spalti

Il calciatore svedese Kennedy Bakircioglu è stato protagonista lunedì sera di una straordinaria esultanza dopo un gol: il giocatore dell'Hammarby ha preso al volo, con grande abilità, un bicchiere di birra che gli è stato lanciato dagli spalti e lo ha bevuto continuando correre per festeggiare la rete. «Non ci ho pensato molto», ha detto il 37enne alla televisione svedese. «È abbastanza folle riuscire a fermare un bicchiere al volo, ma ho davvero assaggiato la birra...». L'Hammarby ha vinto 3-0 nella partita contro l'IFK Göteborg. Bakircioglu ha segnato al 79' il terzo gol della sua squadra in un duello valido per Allsvenskan, la prima divisione del calcio svedese.

