Un inizio tutt'altro da ricordare per la Roma VIII, che non riesce a dare quella svolta necessaria al proprio campionato. Il portiere della squadra, il classe '98 Clemente Supino, ha così parlato del momento della propria società: "Parliamoci chiaro, abbiamo cominciato male e già dobbiamo fare dei risultati per riprenderci. Domenica contro il Bellegra abbiamo perso per un mio errore, me ne assumo la responsabilità, però dobbiamo rialzare la china e riprenderci. Dobbiamo fare punti e non pensare ai tanti pregiudizi nei nostri confronti, dobbiamo fare finta di niente, anzi dobbiamo dimostrare di essere maturi. Contro il Monteporzio dobbiamo assolutamente vincere".

