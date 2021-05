Caos Superlega, il Tribunale di Madrid chiede l'intervento della Corte Ue

Sarà battaglia legale tra gli ultimi tre club che ancora tengono accesa una fiammella di speranza per la nascita della Superlega - Juventus, Real Madrid e Barcellona - e la Uefa.

Il Tribunale di Madrid, infatti, ha sottoposto una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue nell'ambito del contenzioso che oppone la Super Lega Europea a Uefa e Fifa per violazione delle regole Ue sulla concorrenza. In questo senso, la Corte sarà chiamata a interpretare le norme rilevanti di riferimento, il cui risultato sarà vincolante per il giudice nazionale e per tutti gli altri giudici che in futuro avranno a che fare con una controversia simile.

