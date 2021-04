De Luca contro la Superlega: «L'equivalente sportivo della Fiat Duna, la macchina più brutta del mondo»

Prosegue la polemica sulla Superlega, che in questi giorni ha fatto discutere il mondo calcistico e non solo. Da Mario Draghi fino a Giorgia Meloni, a Enrico Letta e a Matteo Salvini: sono infatti molte le personalità politiche che hanno espresso il loro punto di vista, prevalentemente negativo, a proposito di un campionato europeo aperto a pochi club su invito. L'ultimo, in questo caso è stato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

Che in chiusura della diretta Facebook - dove forniva gli aggiornamenti sulla pandemia da Covid in Campania - ha dichiarato: «Volevo fare una battuta su Andrea Agnelli: Dio c'è. È difficile immaginare un dirigente sportivo capace di produrre un tale disastro e un atto di totale masochismo per la società che dirige», così De Luca nel corso di una diretta Facebook. Poi il presidente della Campania ha aggiunto: «C'era una vecchia macchina prodotta dalla Fiat, la Duna, la macchina più brutta del mondo. È l'equivalente in termini sportivi, questa iniziativa presa per la lega dei ricchi è l'equivalente sportivo della Duna», ha aggiunto De Luca.

