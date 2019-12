Supercoppa, sopresa a Fiumicino per la Lazio: prima dell'imbarco suonato l'inno

L'inno della Lazio diffuso dagli altoparlanti poco prima dell'imbarco e il taglio della torta al gate con tanto di brindisi ed un lungo applauso finale, hanno accompagnato e salutato oggi all'aeroporto di Fiumicino, tra la sorpresa e il divertimento di presidente, giocatori, allenatore e intero staff tecnico, la partenza della squadra attesa domenica a Riad per la finale di Supercoppa italiana con la Juventus. Parole di ringraziamento per la calorosa accoglienza, sono state quindi espresse al momento del brindisi da parte del patron Claudio Lotito. «Quella di oggi è una testimonianza di affetto che deve rappresentare per noi un'ulteriore sprone per dare il meglio, per dare il massimo. Siamo consapevoli - ha aggiunto - dell'importanza della partita. Motivo in più, questo, per dare soddisfazione ai tifosi». Molte sono state poi le richieste di selfie e autografi arrivate all'allenatore Simone Inzaghi e ai calciatori da parte di passeggeri e operatori aeroportuali di chiara fede biancoceleste incontrati durante il transito in aeroporto prima di raggiungere il gate dove, a sorpresa, sono quindi risuonate le note dell'inno della Lazio.

