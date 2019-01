Supercoppa, Salvini: «Giocarla in un paese che vieta lo stadio alle donne è una schifezza»

«Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio, se non accompagnate dagli uomini, è una tristezza, una schifezza». Lo dice Matteo Salvini, in diretta Facebook, riferendosi alla finale di supercoppa italiana che si svolgerà a Jeddah, in Arabia Saudita, il prossimo 16 gennaio. «Io quella partita, Juve-Milan, non la guardo», assicura il ministro tifosissimo rossonero. © RIPRODUZIONE RISERVATA