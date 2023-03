Supercoppa Italiana, cambia il format dal 2024: parteciperanno quattro squadre

La Supercoppa Italiana della prossima stagione, che si disputerà in Arabia Saudita nel 2024, si giocherà a quattro squadre. Un nuovo format stile quello spagnolo: parteciperanno le prime del campionato e le due finaliste di Coppa Italia. In sostanza, una tra Cremonese e Fiorentina andranno a giocarsi questo torneo tra 10 mesi.

Il nuovo format: ecco come cambia la Supercoppa

La Lega di Serie A ha accettato, quindi l'offerta dell'Arabia Saudita, impegnandosi a giocare quattro finali nel paese mediorientale in sei anni: nel 2024, nel 2025, nel 2028 e nel 2029. In via Rosellini incasseranno 23 milioni di euro per il format a 4 e 12 milioni di euro se si deciderà di tornare alla finale secca: con un guadagno minimo di 59 milioni di euro. Inoltre, con il format a 4 la miglior semifinalista (tra le due perdenti), giocherà sempre in Arabia Saudita un'amichevole contro un club locale. Ad annunciare la novità è stato Lorenzo Casini, presidente di Lega serie A, al termine dell'assemblea di oggi.

Da ricordare che il format a 4 non è definitivo e in futuro di potrà decidere di tornare al format classico. «Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni. Le prossime due e poi due anni di stop e poi si ritornerà nel Paese. La prossima competizione avrà già quattro squadre, all’interno del format è inserita anche un'amichevole sempre all’estero. La scelta del format può essere rimessa in discussione in base agli impegni», le parole dell'ad Luigi De Siervo.