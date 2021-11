La Supercoppa Italiana si giocherà mercoledì 12 gennaio a San Siro. Lo ha ufficializzato oggi il Consiglio di Lega. Tramontata definitivamente, quindi, l'ipotesi Arabia Saudita. Inter e Juventus si affronteranno a Milano il 12 gennaio e non il 6, come si era inizialmente ipotizzato. Ciò vuol dire che Juventus-Napoli e Bologna-Inter, valide per la ventesima giornata di Serie A, si disputeranno regolarmente.