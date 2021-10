Inter-Juventus in Supercoppa, data e sede della finale: cosa si sta decidendo

Venerdì 15 Ottobre 2021, 13:04

Nei prossimi giorni si parlerà della Supercoppa Italiana, la sfida tra Inter e Juventus, tra i campione d’Italia e i vincitori della Coppa. Come noto, da una parte l’Arabia Saudita – forte dell’accordo dell’estate 2018 per organizzare tre finali – sostiene di averla in programma il 22 dicembre 2021; dall’altra la Lega serie A smentisce che sia stata presa una decisione per disputare il match in quella data. Il 21 e il 22 dicembre è in programma il turno infrasettimanale del campionato. La Juventus è impegnata martedì 21 con il Cagliari, mentre l’Inter ospiterebbe il 22 il Torino. Gare che, nel caso, sarebbero rinviate a data da destinarsi.

Sulla finale le due squadre devono trovare un compromesso. I nerazzurri preferirebbero nella prima metà di gennaio, mentre i bianconeri a dicembre. Per quanto riguarda la sede, sembra essere preferibile per tutti (Inter, Juventus e Lega serie A), che la gara si possa disputare in Arabia Saudita, che ha un ricco cachet da 3,5 milioni di euro. L’alternativa, in caso di mancato accordo, sarebbero l’Olimpico di Roma e il Meazza di Milano a gennaio. Invece, non dovrebbero essere presa in considerazione, al quarto piano di via Rosellini, l’indiscrezione che vorrebbe sempre l’Arabia Saudita pronta a offrire 200 milioni di euro per sei anni (accordo di 3+3) con un cambio di format. Non più due squadre, bensì quattro, come il modello spagnolo. Si qualificherebbero le prime due classificate del campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Ma al momento, non è un’ipotesi presa in considerazione dalla Lega serie A.