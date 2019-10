Juventus-Fiorentina, domani il “classico” vale la Supercoppa italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A voi la scena.di domani al "Manuzzi" di Cesena mette in palio il primo trofeo della stagione. Lasarà un remake della scorsa annata, quando a portarsi a casa vittoria e Coppa furono le ragazze di Cincotta grazie alla rete di Mauro. Le bianconere si presero la loro rivincita superando sempre la Fiorentina in finale di, ma quest'anno puntano al "Triplete" tutto italiano e non vogliono farsi sfuggire l'occasione di potersela giocare fino a primavera inoltrata. Dall'altro lato la Fiorentina - terza finale consecutiva - vuole rimanere la detentrice dell'ambito trofeo. Sarà una partita tattica. Come ci hanno abituato fino al momento le due squadre che si rispettano e che si temono. Ma non per questo sarà priva di emozioni che le giocate delle singole possono regalare. I riflettori saranno puntati su Girelli da una parte e Mauro dall'altra, smaniosa di ripetersi e di regalare di nuovo la vittoria alla sua squadra con una rete decisiva.Conferenza stampa congiunta per i due tecnici a Cesena. «Ogni partita e sopratutto finale che giochiamo la vogliamo vincere - ha spiegato il tecnico della Juve- sapendo che andiamo ad affrontare una squadra forte che è detentrice del trofeo quindi parte favorita. Ovviamente ci piacerebbe aggiungere questo trofeo alla nostra bacheca». «Non possiamo sentirci favoriti - ha sorriso- perché giochiamo contro una squadra forte che rispettiamo. Siamo felici di poterci giocare una partita del genere e siamo onorati di poter rappresentare la nostra città. Sarà una gara equilibrata».Sarà possibile seguire la diretta della finale sia su Sky e anche, per la prima volta su, Radio 1 RAI, che alternerà gli interventi da Cesena con la partita di Serie A. Dopo l'accordo in settimana tra il movimento femminile e Tim - che trasmetterà tutte le partite del campionato sulla piattaforma- si amplia sensibilmente l'offerta per gli utenti che hanno intenzione di seguire e rimanere aggiornati sui risultati e su tutte le iniziative del calcio femminile. Un viatico importante e decisivo per il futuro.