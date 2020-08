Uefa, Supercoppa europea tra Bayern e Siviglia parzialmente aperta al pubblico

Il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso che la sfida di Supercoppa Europea, in programma a Budapest il prossimo 24 settembre tra Bayern Monaco e Siviglia, sarà parzialmente aperta al pubblico. Sarà ammesso il 30% degli spettatori in base alla capienza dell'impianto. Tutte le altre partite Uefa continueranno a essere giocate a porte chiuse fino a nuovo avviso. «E' stato importante dimostrare che il calcio può continuare in tempi difficili - le parole del presidente Aleksander Ceferin - ma senza tifosi ha perso un pò del suo fascino. Speriamo di poter utilizzare la Supercoppa di Budapest come partita pilota per il ritorno dei tifosi alle nostre partite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA