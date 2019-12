Supercoppa, il ct Roberto Mancini incontra a Riyad gli allenatori arabi

Sorpresa a Riyad. Nella capitale dell’Arabia Saudita, sede della finale della Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio in programma domenica pomeriggio, c’è anche Roberto Mancini. Il ct dell’Italia è arrivato in giornata per presenziare al Leadership Sport Forum, organizzato dal Leadership Institute, ente governativo dell'autorità sportiva saudita. Mancini, che ha incontrato gli allenatori e dirigenti sportivi locali, non dovrebbe però assistere alla finale: dovrebbe lasciaee l’Arabia Saudita domani mattina. In giornata è sbarcato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, accompagnato, tra gli altri, dagli arbitri (Gianpaolo Calvarese di Teramo dirigerà l’incontro, al Var Mazzoleni) e dal presidente della Commissione antidoping, Giuseppe Capua.

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA