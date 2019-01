La Roma Primavera di Alberto De Rossi batte la Juventus in trasferta (3-1) e sorpassa proprio i bianconeri in classifica, raggiungendo al momento il terzo posto. A risolvere la partita sono la doppietta di Celar e il gol di Pezzella. Per i bianconeri, in gol Nicolussi Caviglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA