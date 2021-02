Zhang Jindong potrebbe a breve perdere il controllo di Suning, il gruppo proprietario dell'Inter. Le azioni della società sono state sospese alla Borsa di Shenzhen a causa dell'attesa di «comunicazioni». I soci intendono vendere il 20-25% ad acquirenti ancora anonimi per raccogliere liquidità, in base a quanto riferito dal fondatore Zhang Jindong e dalla società madre Suning Appliance Group che sono in possesso, rispettivamente, del 20,96% e del 19,88% del capitale. Nell'azionariato figura anche il colosso dell'e-commerce Alibaba col 19,99%, parte della partnership strategica firmata nel 2015.

Suning verso la vendita delle quote

Il gruppo Suning, che possiede anche lo Jiangsu Fc, team a rischio di collasso finanziario malgrado abbia vinto lo scorso anno il campionato cinese, contribuirà, se sarà completato il trasferimento delle quote, «a migliorare ulteriormente la struttura azionaria della società e l'attuazione costante della sua strategia di lungo termine», ha spiegato Suning.com in una nota alla Borsa di Shenzhen, senza fornire altri dettagli. La società ha anche affermato che l'accordo necessita dell'approvazione delle autorità. Prima della sospensione delle negoziazioni di Borsa, le azioni Suning.com avevano un prezzo finale di 7 yuan (circa 1,09 dollari), portando a valutare la quota del 25% in oltre 16 miliardi di yuan, intorno ai 2,5 miliardi di dollari. Secondo la rivista finanziaria Caixin, il controllo pubblico appare lo scenario più verosimile: la Commissione statale per la supervisione e l'amministrazione dei beni (Sasac) a Nanchino, dove ha sede Suning, è indicata come il più che probabile socio di controllo. Mentre altri investitori potrebbero includere società statali come Jiangsu Transportation, Jiangsu Guoxin Investment Group e Nanjing New Industry Investment Group. Più difficle, invece, un maggiore coinvolgimento di Alibaba, dato che il gruppo fondato da Jack ma è in una fase di estrema difficoltà, finita sotto la pressione delle autorità antitrust cinese con un'indagine su pratiche monopolitstiche.

Le preoccupazioni sulla liquidità sono cresciute nel tempo a carico di Suning Appliance Group, a partire dallo scorso anno, in base a quanto riportato dai media locali. L'agenzia di rating China Chengxin International Rating ha stimato che le due società, Suning.com e Suning Appliance Group, debbano affrontare un onere complessivo totale di 15,8 miliardi di yuan (circa 2,4 miliardi di dollari) di obbligazioni in scadenza nel 2021. E pesa anche l'errore nell'investimento in Evergrande, colosso immobiliare diventato in breve tempo il gruppo cinese più indebitato nel settore.

Inter, cosa farà ora Zhang?

Per quanto riguarda l'Inter, le intenzioni di Suning e del suo presidente Steven Zhang non sono ancora del tutto chiare. Non toccherà, di certo, ai nerazzurri la sorte verso cui sembra andare in contro lo Jiangsu Fc. La squadra cinese che ha vinto il titolo della Chinese Super League (Csl) la scorsa stagione, potrebbe sciogliersi se non riuscirà a trovare un aiuto finanziario o un nuovo acquirente, secondo quanto hanno riferito i media cinesi. Il club ha iniziato ad avere problemi finanziari la scorsa stagione e la sua società madre Suning Holdings Group ha contattato alcune imprese a Suzhou e Wuxi, città industriali del Jiangsu, per la vendita del club la scorsa stagione, ma il prezzo richiesto ha spaventato i potenziali acquirenti, secondo Soccer News. Se il club, noto come Jiangsu Suning prima di cambiare nome in linea con i nuovi regolamenti della Federcalcio cinese, non potrà ottenere un aiuto dal governo locale, Suning potrebbe cercare di vendere il club gratuitamente o scioglierlo, afferma Soccer News. «La peggiore conseguenza non può essere esclusa: il Jiangsu Fc potrebbe essere sciolto», spiega. In precedenza, un'altra squadra del CSL, Tianjin Tigers, ha dovuto affrontare uno scioglimento a causa di problemi finanziari.

Steven Zhang starebbe cercando per l'Inter un finanziamento con cui fare fronte entro marzo-aprile ai problemi di liquidità del club, in modo tale da poter gestire da una posizione meno debole il futuro del club. L'obiettivo sarebbe quello di continuare a investire nel club nerazzurro, ma nessuna possibilità è esclusa. Al momento sul tavolo c'è l'offerta del fondo inglese BC Partners, per ora ritenuta insoddisfacente.

